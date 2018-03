Secretário de Infraestrutura fiscaliza qualidade de obras em Dourados

Também participaram das vistorias o deputado estadual, José Carlos Barbosa, e o deputado federal, Geraldo Resende - Fotos: Edemir Rodrigues

Seguem a todo vapor as obras de infraestrutura urbana executadas pelo Governo do Estado em Dourados. Nesta sexta-feira (2), o secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, percorreu as avenidas que formam o quadrilátero central da cidade para fiscalizar o andamento da revitalização das vias. “O objetivo é garantir a qualidade dos empreendimentos”, falou.

Somados, os investimentos nas avenidas Hayel Bon Faker, Weimar Gonçalves Torres, Marcelino Pires e Joaquim Teixeira Alves chegam a R$ 39 milhões. “Aqui nós estamos vendo uma demonstração prática da responsabilidade do governador Reinaldo Azambuja e de seu Governo. Essas obras das quatro avenidas estão com os recursos garantidos e serão executadas até o fim”, afirmou o secretário.

O dinheiro é oriundo do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado do Mato Grosso do Sul (Fundersul). Durante a vistoria, Miglioli destacou que o Governo cobra excelência das empresas que executam obras públicas. “Queremos qualidade, por isso fazemos projetos executivos. Essas obras serão feitas para durar muitos anos”, ressaltou.

Miglioli ainda explicou o passo a passo das melhorias. “Primeiro estamos fazendo um remendo profundo, retirando todos os defeitos da pista; depois fazemos a fresagem e o reperfilamento para regularizar a pista; depois vem o recapeamento e por ultimo a sinalização. Tudo isso está contemplado nos contratos”, comentou.

Também participaram das vistorias o deputado estadual, José Carlos Barbosa, e o deputado federal, Geraldo Resende.