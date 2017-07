O secretário de imprensa da Casa Branca, Sean Spicer, renunciou há pouco, após se opor à indicação do financista Anthony Scaramucci ao cargo de diretor de comunicações do governo de Donald Trump. Spicer acumulava ambas as funções desde maio, quando Mike Dubke deixou a diretoria. Fonte: Dow Jones Newswires.

