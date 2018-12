Secretário de Fazenda é condecorado com Medalha do Mérito da Polícia Militar

O comandante-geral da PMMS, coronel Waldir Ribeiro Acosta, fez a entrega pessoalmente, e agradeceu o empenho do secretário junto aos pleitos da corporação - Diana Gaúna

O Secretário de Estado de Fazenda, Guaraci Fontana, recebeu a Medalha do Mérito da Polícia Militar (PMMS). A condecoração é a mais alta honraria concedida pela PMMS e destina-se a reconhecer àqueles que tenham prestado relevantes serviços à corporação, no que diz respeito ao aperfeiçoamento e projeção da instituição.

O comandante-geral da PMMS, coronel Waldir Ribeiro Acosta, fez a entrega pessoalmente, e agradeceu o empenho do secretário junto aos pleitos da corporação. “Para nós é uma honra estar agraciando o senhor com a mais alta comenda da Polícia Militar pela pessoa que o senhor é e, principalmente, pela forma como o senhor tem se empenhado em nos atender e nos auxiliar nos diversos pleitos da corporação. Superamos muitas dificuldades, conseguimos melhorar diversas estruturas e temos certeza que o senhor teve participação decisiva nesses avanços. Esse é o nosso reconhecimento. Muito obrigado”, declarou.

Fontana agradeceu a honraria e se colocou à disposição para continuar auxiliando no que estiver a seu alcance. “Tudo o que temos feito, nós da Sefaz e o próprio governador Reinaldo Azambuja, acreditamos que é uma obrigação do Estado. Nós, gestores públicos, precisamos reconhecer a importância da polícia, fazer investimentos e melhorar as condições de trabalho e também de vencimentos dos policiais que são importantes agentes na manutenção da lei e da ordem na sociedade. Foi uma honra muito grande trabalhar a favor dessa corporação e estarei à disposição sempre que puder contribuir”.

A medalha do Mérito Policial Militar foi criada em 1982, pelo então governador do Estado, Pedro Pedrossian, e é outorgada a policiais militares, autoridades civis e militares de outras forças, que tenham prestado relevantes serviços à Polícia Militar e que efetivamente contribuíram para o aperfeiçoamento e projeção da corporação.