Secretário de Estado dos EUA vai ao México para encontro com presidente

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Rex Tillerson, viajará para o México amanhã com o secretário de Segurança Nacional, John Kelly, para um encontro com o presidente do país, Henrique Peña Nieto e os ministros do Interior, de Relações Exteriores, Finanças, Segurança Nacional e Marinha.

De acordo com informações do Departamento de Estado dos EUA, o grupo deve discutir questões como a "segurança da fronteira", - o que sugere que ocorrerão conversas sobre o muro entre os países prometido pelo presidente Donald Trump - além de comércio, cooperação na segurança, entre outros temas. A viagem terá duração de dois dias.

Veja Também

Comentários