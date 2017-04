Secretário de Estado dos EUA pede à Rússia que repense apoio ao regime de Assad

O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, afirmou que "não há dúvida em nossa mente" de que o governo de Bashar al-Assad, na Síria, é responsável pelo "terrível ataque" ocorrido ontem, no qual aparentemente foi usada arma química. Tillerson disse que os EUA avaliam que é o momento de que a Rússia repense seu apoio ao governo de Assad.

A autoridade comentou o ataque ocorrido na terça-feira no norte da Síria, que deixou mais de 80 mortos. Tillerson falou durante visita do ministro das Relações Exteriores do México, Luis Videgaray. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários