Secretário de Estado dos EUA não deve ir à próxima reunião da Otan

O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, não participará de uma reunião de ministros das Relações Exteriores de países integrantes da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no próximo mês, informou o Departamento do Estado.

A agenda de viagens de Tillerson, que inclui a presença uma planejada visita aos EUA do presidente da China, Xi Jinping, gera dúvidas dentro e fora do país, por poder sinalizar uma tentativa de aproximação com a Rússia, enquanto a Otan está sob escrutínio no governo do presidente Donald Trump.

Não é comum que o secretário de Estado americano perca uma reunião formal da Otan. Nos últimos 21 anos, isso ocorreu apenas duas vezes, a última delas em 2003, quando Colin Powell cancelou na última hora, durante a guerra do Iraque. A reunião da Otan estava em princípio marcada para 5 e 6 de abril.

Trump criticou a Otan durante a campanha presidencial, descrevendo-a como "obsoleta". Após assumir, sua equipe mostrou mais apoio à aliança, mas elevou a pressão para que aliados, como a Alemanha, gastem mais em defesa.

Tillerson se reuniu com Xi na semana passada e o governo Trump planeja uma visita do líder chinês à Flórida em 6 e 7 de abril, disse um funcionário americano. Tillerson planeja estar em uma reunião de autoridades do G-7 na Itália em 10 e 11 de abril, depois deve seguir para reuniões na Rússia. Fonte: Dow Jones Newswires.

