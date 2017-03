Secretário de Estado dos EUA e Otan buscam remarcar reunião da aliança

O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, que foi alvo de reclamações por seu pouco usual plano de deixar de ir em um encontro formal da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) buscou dar garantias de compromisso a aliados, ao sugerir datas alternativas para a reunião da aliança, informou o Departamento do Estado nesta terça-feira. Após reclamações de diplomatas, o Departamento de Estado informou que ofereceu datas para a Otan que permitissem a participação de Tillerson na reunião de ministros das Relações Exteriores, inicialmente prevista para 5 e 6 de abril.

"Os Estados Unidos seguem 100% comprometidos com a Otan", afirmou o porta-voz Mark Toner. O funcionário disse que, caso Tillerson não possa ir, o vice-secretário de Estado Tom Shannon estaria presente. Tillerson tem outros compromissos no período, como a necessidade de estar nos EUA durante uma visita de autoridades da China e uma visita à Rússia.

Um funcionário da Otan admitiu que havia discussões sobre uma nova data para a reunião. "Todas as decisões concernentes à data da reunião ministerial são tomadas por consenso de todos os 28 aliados", afirmou a fonte. Fonte: Dow Jones Newswires.

Veja Também

Comentários