Secretário de Defesa Jim Mattis vai se aposentar em fevereiro, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou há pouco que o secretário de Defesa americano, general Jim Mattis, vai se aposentar e deixar o cargo no fim de fevereiro. Ele acrescentou que fará uma nova nomeação ao posto no governo "em breve".

"Durante o mandato de Jim, tremendo progresso foi feito, especialmente a respeito da compra de novo equipamento de combate. O General Mattis foi uma grande ajuda a mim em conseguir que aliados e outros países paguem a sua fatia de obrigações militares", escreveu o republicano nas mensagens no Twitter em que fez o anúncio. "Agradeço grandemente a Jim o seu serviço!"

Em sua carta de renúncia, Mattis afirma que a decisão de deixar o cargo foi sua e que é direito de Trump ter um secretário de Defesa "cujas visões são mais bem alinhadas com as suas", de acordo com a Dow Jones Newswires.

Ontem, o presidente americano anunciou que os EUA vão retirar cerca de 2 mil militares do norte da Síria nas próximas semanas. Segundo ele, as tropas cumpriram seu objetivo de derrotar o grupo terrorista autodenominado Estado Islâmico.