Secretário de Defesa dos EUA chega de surpresa ao Afeganistão

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Jim Mattis, chegou ao Afeganistão para uma visita surpresa nesta segunda-feira. Mattis está em Cabul para avaliar a guerra mais longa da qual o país já participou. O chefe do Pentágono chegou ao Afeganistão poucas horas após o secretário de Defesa local, Abdullah Habibi, e o chefe do Exército, Qadam Shah Shahim, pedirem demissão devido à repercussão do ataque terrorista contra o governo ocorrido na última sexta-feira (21).

O governo de Donald Trump também está considerando a possibilidade de enviar mais tropas norte-americanas ao território afegão, a pedido do principal comandante norte-americano em Cabul, John Nicholson. Mattis deve se reunir ainda hoje com o presidente afegão, Ashraf Gani.

Na semana passada, os Estados Unidos lançaram a bomba mais potente de seu arsenal convencional - a "mãe de todas as bombas" - contra bases do grupo Estado Islâmico no Afeganistão. Na sexta, integrantes do grupo extremista Taleban invadiram uma base militar no norte do país e mataram ao menos 140 militares, conforme agências internacionais.

Para Mattis, Cabul é a última parada de uma viagem que passou por seis países, durante uma semana, para reforçar relações com aliados e atualizar a situação do conflito. Ele é o primeiro membro do governo Trump a visitar o país. Fonte: Associated Press.

