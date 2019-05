Secretário de Defesa do Reino Unido demitido nega envolvimento em caso de Huawei

O ex-secretário de Defesa do Reino Unido, Gavin Williamson, demitido nesta manhã por supostamente vazar informações sigilosas sobre a fabricante de equipamentos de telecomunicações chinesa Huawei após reunião para implementação da rede 5G no país, publicou em seu perfil no Twitter uma carta negando seu envolvimento no caso.

Williamson afirma estar confiante de que uma investigação formal e completa irá inocentá-lo. Também agradeceu pela possibilidade dada a ele de se demitir, mas afirmou que "renunciar seria aceitar que eu, meus funcionários públicos, meus assessores militares ou minha equipe são responsáveis: não é o caso".

Na carta enviada a Williamson, a primeira-ministra britânica, Theresa May, disse não poder mais "ter plena confiança" nele após a investigação. May também informou a Williamson haver "provas convincentes" sugerindo sua "responsabilidade pela divulgação não autorizada" do Conselho de Segurança Nacional. A decisão do governo de usar a Huawei em algumas partes da rede 5G do país, após uma reunião do Conselho de Segurança Nacional, vazou para a imprensa na semana passada. Fonte: Associated Press.