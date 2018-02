Secretário de Cultura faz balanço positivo do carnaval, com mais segurança e organização

O secretário destacou o sucesso dos eventos realizados em todos os municípios apoiados pelo Governo do Estado, desde o mais estruturado e animado carnaval, que é Corumbá, às pequenas localidades, como o distrito de Piraputanga, em Aquidauana - Foto: Clóvis Neto/PMC

Ao fazer um balanço preliminar do carnaval em 25 cidades que receberam investimentos do Governo do Estado, o secretário estadual de Cultura e Cidadania, Athayde Nery, disse que houve num crescimento muito grande dos festejos de rua com a estruturação de blocos e escolas de samba, além dos shows com a participação de artistas e grupos nacionais de axé, pagode e funk, que atraíram multidões em praças públicas.





“O carnaval em Mato Grosso do Sul se fortalece, foi um sucesso mesmo com a chuva atrapalhando, e com a presença e incentivo do Governo do Estado estamos construindo novas opções de entretenimento e de turismo”, afirmou o secretário. “Além disso –complementou – investir em eventos como o carnaval é garantir saúde e bem-estar à nossa população, contribuindo para a qualidade de vida, momentos de extravasar e de muita alegria e paz.”

Carnaval de muita paz e folia

Segundo Athayde, que acompanhou os carnavais de Corumbá, Campo Grande e Ladário, o esquema de segurança adotado pelo Estado também garantiu a realização de uma festa mais saudável, de paz e alegria, mas com muita folia. “É uma festa popular, as pessoas vão para as ruas e, por isso, tem que ter segurança, que foi reforçada pelo governo, e proporcionou o melhor dos carnavais, como em Corumbá, onde imperou a tranquilidade todos os dias”, frisou.

Promover a economia criativa

O secretário destacou o sucesso dos eventos realizados em todos os municípios apoiados pelo Governo do Estado, desde o mais estruturado e animado carnaval, que é Corumbá, às pequenas localidades, como o distrito de Piraputanga, em Aquidauana. “Estamos avançando na profissionalização do carnaval”, pontuou, propondo que, a partir de agora, já se discuta um plano estadual para 2019 e se estimule a iniciativa privada a patrocinar os festejos.

“Temos que incentivar a parceria público-privada, o carnaval não é apenas entretenimento e Corumbá é um exemplo disso”, citou Athayde Neri. “A rede hoteleira da cidade estava lotada, a orla portuária foi tomada por turistas passeando de barco, percebemos centenas de bolivianos gastando em dólar. Cada um real investido, são sete reais de retorno. Podemos criar um novo atrativo turístico, construir uma economia criativa com as prefeituras”, finalizou.

Investimento de R$ 800 mil

O Governo de Mato Grosso do Sul apoiou o Carnaval 2018 com um investimento total de R$ 800 mil. Receberam apoio financeiro os municípios de Inocência, Maracaju, Pedro Gomes, Aquidauana, Bodoquena, Aral Moreira, Dois Irmãos do Buriti, Rio Verde, Ivinhema, Ladário, Fátima do Sul, Itaporã, Corguinho, Selviria, Bonito, Sonora, Jaraguari, Porto Murtinho, Glória de Dourados, Mundo Novo, Terenos, Corumbá, Caracol, Jardim e Campo Grande.