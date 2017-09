Secretário de Cultura de Santos gera polêmica com fotos indiscretas em show

No último fim de semana do Rock in Rio, além de todos os shows que abalaram a Cidade do Rock, outro assunto ainda ecoa pelas redes sociais. É o caso do secretário de Cultura de Santos (SP), Fábio Nunes, conhecido por Fabião, que decidiu postar fotos em seu Instagram, as quais intitulou: "Rock in Rio por outro ângulo. Intervalo do show, deitar na grama. Relax".

Essas imagens foram feitas na madrugada de domingo, dia 24, e mostravam uma garota de shorts, mas vista de baixo para cima, pois Fabião estava deitado no chão e clicando as fotos de um ângulo nada respeitável.

A repercussão nas redes sociais foi instantânea, com diversos comentários criticando a exposição da garota pelo secretário da cidade do litoral paulista. Fábio Nunes tentou se justificar, mas acabou apagando o post e a imagem e ainda emitindo uma nota de desculpas em seu Facebook.

"Quero humildemente pedir desculpas a todos que se indignaram com o post que fiz no Instagram pessoal. Reconheço que, apesar de defender intransigentemente o direito de expressão, foi uma brincadeira que em hipótese alguma visou ridicularizar a figura da mulher. Peço desculpas particularmente a todas as mulheres, ao Governo e ao povo de Santos", escreveu o secretário.

