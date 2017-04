Secretário de Administração destaca entregas realizadas pelo Governo do Estado

Campo Grande (MS) – Durante o lançamento da 3ª Campanha do Agasalho dos Servidores Públicos do Poder Executivo de Mato Grosso do Sul nessa quarta-feira (6) que contou com a presença do Governador Reinaldo Azambuja, o Secretário de Estado de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis enfatizou entregas feitas pelo Governo do Estado nos últimos dias.

O titular da pasta ressaltou a importância de uma gestão responsável neste momento de crise econômica que o País enfrenta. “Enquanto tem estados planejando a melhor forma de parcelar salários, Mato Grosso do Sul segue fazendo entregas. Nos últimos meses, recebi secretários de estado do Amapá, Piauí e Mato Grosso, que perguntaram qual o milagre que esta acontecendo no MS. E não tem milagre, temos um governador que nos cobra os quatro pilares de uma gestão: planejamento, gestão, economia e resultado” pontuou Assis.

Além do pagamento de salários do funcionalismo público em dia, Assis apontou o início das obras de construção do Hospital Regional de Três Lagoas, a entrega de duas escolas em Dourados, sendo uma delas de tempo integral, a entrega de 280 novas viaturas e o chamamento de 320 novos agentes penitenciários nos próximos dias.

“Parabéns governador pelas suas ações que do seu jeito tranquilo, sem fazer alarde, administra este Estado com maestria, fazendo com que o MS seja referência para o Brasil” ressaltou Assis.

Hospital Regional de Três Lagoas

No dia 30 de março o Governador Reinaldo Azambuja assinou ordem de serviço para o início das obras de construção do Hospital Regional de Três Lagoas que terá um custo de R$ 56,4 milhões, para a construção de três pavimentos e 138 leitos que deverão atender pelo menos 10 cidades da costa leste do Estado.

Duas novas escolas em Dourados

No dia 3 de abril o Governador Reinaldo Azambuja inaugurou duas escolas estaduais no município de Dourados, sendo uma delas de tempo integral. Com investimentos em torno de R$ 8 milhões, faz parte do Programa Obra Inacabada Zero e possibilitará a abertura de 5 mil novas vagas.

Novas viaturas para a segurança pública

A quarta etapa do programa MS Mais Seguro irá entregar 280 novas viaturas, sendo 137 para Polícia Militar e 120 para Polícia Civil, além das demais forças da Segurança Pública. Com a entrega, o Governo do Estado terá investido na área de segurança pública mais de R$ 60,7 milhões, referentes a aquisição de quase 600 viaturas, mais de 5.900 equipamentos de proteção pessoal, 900 mil munições e 550 armas.

Convocação de concursados da Agepen

O Governador Reinaldo Azambuja assinou nesta quinta-feira (6) o decreto que oficializa a nomeação de 200 candidatos aprovados no concurso da Agencia Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen). De acordo com o governador, mais 120 serão convocados em maio para compor o quadro efetivo do novo complexo penitenciário da Gameleira que será inaugurado.

