Secretário da Segov, Eduardo Ridel, fala sobre índices positivos que comprovam o desenvolvimento de MS

Esta semana, o jornal Valor Econômico, divulgou matéria colocando Mato Grosso do Sul como o único Estado brasileiro, depois do Rio Grande do Sul, que manteve os níveis de investimentos em 2016 e ainda avançou 36,39% no primeiro semestre deste ano.

Esse crescimento nos investimentos públicos é resultado de um esforço muito grande feito pela gestão Reinaldo Azambuja para manter o equilíbrio das contas, e com isso gerar investimentos e desenvolvimento.

De acordo com o levantamento realizado pela Consultoria Macroplan, MS registra o terceiro maior crescimento do país nos índices de Desafios da Gestão, apresentando a segunda menor taxa de desemprego do país, 3º menor índice de pobreza, 4ª melhor taxa de acesso à internet e qualidade de energia, além da 5ª menor taxa de homicídios do Brasil.

Confira os detalhes da política estratégica de desenvolvimento da gestão Reinaldo Azambuja na entrevista do secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica Eduardo Ridel.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

