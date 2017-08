Secretário da Defesa dos EUA não descarta diplomacia com Coreia do Norte

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Jim Mattis disse a repórteres nesta quarta-feira que não descarta uma resolução diplomática com nenhum país. A declaração é dada horas após o presidente Donald Trump dizer no Twitter que "dialogar não é a resposta" para lidar com o regime da Coreia do Norte.

"Nós nunca descartamos soluções diplomáticas", disse Mattis hoje. O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, já sinalizou que poderia haver negociações diretas com a Coreia do Norte.

Trump e outras autoridades se pronunciam sobre o tema após o regime norte-coreano lançar um míssil que cruzou o espaço aéreo japonês antes de cair no Oceano Pacífico, na terça-feira. Para o presidente americano, a Coreia do Norte tem recebido dinheiro de "extorsão" de governos anteriores americanos, sem dar detalhes.

Pela segunda vez em dois dias, Trump falou por telefone nesta quarta-feira com o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, sobre a "cooperação próxima" entre os países para lidar com o lançamento de míssil, informou a Casa Branca, sem dar detalhes.

Autoridades dos EUA anunciaram na manhã desta quarta-feira que realizaram com sucesso um teste de um míssil defensivo, que interceptou um míssil balístico perto da costa do Havaí. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários