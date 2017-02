Secretário da Defesa dos EUA diz não ter problemas com a mídia

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Jim Mattis, disse que não tem problemas com a imprensa, apesar das declarações do presidente Donald Trump de que a mídia traz notícias falsas e é inimiga dos americanos.

O chefe do Pentágono disse que ele teve alguns momentos controversos com membros da imprensa, mas acrescentou que a mídia é um eleitorado com quem ele lida.

Ele também rejeitou sugestões de que a desordem na Casa Branca está afetando os militares. Os comentários dele se dão dias depois de conselheiro da segurança nacional da Casa Branca ser forçado a se demitir.

Mattis disse: "Não temos qualquer desordem dentro do exército e é nessa questão que reside a minha responsabilidade".

