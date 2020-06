Secretarias municipais viram ponto de coleta durante a 4º Campanha do Agasalho do FAC

As temperaturas voltaram a cair, e o Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) quer incentivar a população a abrir seus armários, separar um agasalho, uma meia, uma calça, e doar para quem precisa. Para facilitar a quem quiser doar, o FAC disponibilizou em cada uma das secretarias municipais de Campo Grande, caixas de arrecadação. A ação faz parte da 4º Campanha do Agasalho do FAC, que este ano leva o tema Aquecendo Corações ll.

Quem puder ajudar, basta levar a doação em uma das secretarias mais próximas. A colaboração da população é de extrema importância para o sucesso da campanha, que tem como público-alvo famílias de baixa renda e em situação de vulnerabilidade.

O Fundo de Apoio à Comunidade é diretamente vinculado ao Gabinete do Prefeito e tem por finalidade a realização de ações e desenvolvimento de programas e projetos dirigidos prioritariamente às pessoas que se encontram em situação de risco.

Paralelo a Campanha do Agasalho, que termina em meados de agosto, outra forma de arrecadação é por meio do projeto já executado pelo FAC “Ajuda do Bem”, que disponibiliza caixas fixas em pontos estratégicos da cidade, que tem como finalidade arrecadar alimentos, roupas, brinquedos dentre outros. A colaboração pode ser efetuada por qualquer pessoa, empresa ou comunidade em qualquer época do ano.

Diariamente o FAC distribui nas comunidades cobertores adquiridos por meio de licitação e também por doação da população em geral. Visando o atendimento ao cidadão com extrema carência financeira, o Fundo de Apoio à Comunidade desenvolve ações em conjunto com a comunidade e parceiros que auxiliam com doações dos mais diversos segmentos.

Dentre as ações do FAC, destacam-se também os programas e projetos que têm por objetivo o desenvolvimento das potencialidades dos cidadãos carentes, através da realização de cursos, palestras e oficinas que visam a capacitação profissional para inclusão no mercado de trabalho e aumento de renda.