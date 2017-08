Segov assinará termo de cooperação com as demais secretarias municipais

A Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais – Segov, por meio da Coordenadoria de Promoção para a Igualdade Racial, vinculada a Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos, assinará nesta terça-feira (22) um termo de cooperação com as demais secretarias municipais, cujo objetivo é desenvolver ações coletivas para a promoção da igualdade racial.

A partir do documento, que será assinado em ato com o prefeito Marquinhos Trad, às 14 horas, na Esplanada Ferroviária, todas as secretarias municipais firmarão o seu compromisso com o combate ao Racismo, a valorização, difusão e preservação das culturas, bem como na cidadania no exercício dos Direitos individuais e coletivos da População Negra, dos Povos Ciganos e dos Povos de Terreiro, em todas as suas manifestações.

De acordo com a Coordenadoria de Promoção para a Igualdade Racial, serão desenvolvidas ações afirmativas por meio do princípio da igualdade de forma coletiva e compartilhada com todos os órgãos do poder Público Municipal e com os movimentos sociais, trabalhando de forma a garantir o direito de todos.

O trabalho será construído em parceria com o Fórum de Entidades do Movimento Negro.

