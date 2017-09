Secretarias de Segurança e Juventude ganham veículos da Superintendência do Trabalho

A Prefeitura de Campo Grande ganhou um veiculo Parati Volkswagen, e um Xterra Nissam, da Superintendência Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul. Os dois veículos serão usados pelas secretarias municipais de Política para Juventude e Especial de Segurança e Defesa Social.

Durante a assinatura do Termo de Doação dos veículos, que aconteceu na tarde desta sexta-feira (1º), na sede da Superintendência Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul, o prefeito Marquinhos Trad falou da importância das parcerias que a prefeitura tem firmado.

“Não é fácil ser gestor, principalmente na situação que nós pegamos a prefeitura. Mas estamos cada vez mais convictos que parcerias como esta, que pelo gesto, que é mais importante, que a quantidade, ou o estado do veículo, mas de ter ao nosso lado, órgãos federais que acreditam na nossa gestão. Se não houver parcerias, tanto com os órgãos governamentais, como com o privado, não há como administrar”, afirmou.

Superintendente Regional do Trabalho, Vladimir Struck, afirmou que desde que assumiu o cargo procurou todos os órgãos, de todas as esferas, tentando levar o nome e o trabalho da superintendência.

“É nosso papel enquanto gestor tentar proporcionar as ferramentas para que tenha geração de emprego… Nós recebemos alguns carros e alguns bens. Nós não temos muitos, mas o pouco que temos queremos compartilhar. Estamos doando dois veículos, não são zero, mas é com muita satisfação que fazemos essa doação. Acho que esses carros vão agregar muito o trabalho das duas secretarias”, avaliou.

Para o secretário Especial de Segurança e Defesa Social, Valério Azambuja, a doação simboliza o fortalecimento das relações entre as instituições. “ A Superintendência do Ministério do Trabalho propicia com a doação deste veiculo, um veiculo utilitário, veiculo de operações, para que a guarda na área central possa fazer rondas e desenvolver suas atividades”, afirmou.

O veiculo doado para a Subsecretaria de Políticas para Juventude, Maicon Nogueira, também fala da importância da doação para melhorar a ação da subsecretaria.

“Muito importante porque a demanda da juventude é crescente. Nós temos uma população jovem muito ativa e um número muito elevado de jovens. Nossa prioridade é atender os jovens mais afastados do centro e levar para eles uma oportunidade que priorize um atendimento para o primeiro emprego. Os pontos chaves do nosso trabalho na Subsecretaria da Juventude é facilitar o acesso do jovem ao primeiro emprego. E com esse apoio do Ministério do Trabalho nós podemos intensificar este trabalho, levando cada vez mais oportunidade àqueles jovens que tem dificuldade ate a ter acesso. Se eles não conseguem vir à secretaria nos iremos até eles”, finalizou.

