Secretaria investiga conduta de policias após nove mortes em dois dias

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo está investigando a conduta de policiais na morte de nove pessoas ocorridas em ações da Polícia Militar (PM) na sexta-feira (29) e sábado (30), na Região Metropolitana de São Paulo.

A PM instaurou Inquérito Policial Militar (IPM), com acompanhamento da Corregedoria de Polícia, para apurar as ocorrências, com exceção de uma na área do 75° Distrito Policial, no Jardim Arpoador, na zona oeste da capital, com o envolvimento de um policial militar de folga. Esse caso será investigado somente pela Polícia Civil.

Segundo a SSP, todos os casos estão sendo investigados também pelo Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). O Grupo Especializado em Assessoramento de Local de Crime (Geacrim) da polícia fez diligências nos locais das mortes e requisitaram exames periciais e residuográfico dos envolvidos. De acordo com a SSP, todas as armas, dos suspeitos e dos policiais, foram apreendidas e encaminhadas para balística.