Secretaria Estadual de Saúde do Rio confirma mais dois casos de febre amarela

Mais dois casos de febre amarela foram diagnosticados no município de Casimiro de Abreu, na Baixada Litorânea fluminense, segundo divulgou na tarde desta quinta-feira a administração municipal. À noite, a Secretaria Estadual de Saúde confirmou os dois novos casos.

Segundo a Prefeitura de Casimiro de Abreu, as novas vítimas são Jairo Bochorny, de 68 anos, e Pedro de Oliveira Santos, cuja idade não foi divulgada.

Bochorny foi encaminhado ao Hospital Federal dos Servidores do Estado, na Gamboa (zona portuária do Rio), e, segundo a nota divulgada pela Prefeitura de Casimiro de Abreu, seu quadro é "estável".

Santos se tratou em Casimiro de Abreu mesmo e, segundo a prefeitura, esteve internado e recebeu alta nesta quinta. Curado, foi para casa. Já segundo a Secretaria Estadual de Saúde ele não apresentou necessidade de internação e está sendo monitorado. Caso seja necessário, será internado.

Com esses já são cinco os casos de febre amarela no Estado do Rio, todos em Casimiro de Abreu. Uma pessoa morreu e três já receberam alta. (Fábio Grellet)

