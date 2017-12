Secretaria Especial de Segurança promove II Simpósio Estadual das Guardas Civis Municipais

A Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (SESDE) promove no dia 7 de dezembro (quinta-feira) o II Simpósio Estadual das Guardas Civis Municipais, a partir das 8h, no Plenário da Câmara Municipal de Campo Grande. O encontro irá reunir representantes das Guardas de Campo Grande, Dourados, Corumbá, Ponta Porã, Bonito e Ladário.

O Simpósio irá abordar o tema “A importância da Proteção Preventiva” e entre os palestrantes estão o presidente da OAB/MS Mansour Karmouche, o juiz federal Odilon de Oliveira, o presidente da Fenapef, Luís Boudens e o advogado constitucionalista, André Borges.

A exemplo do que ocorreu no primeiro simpósio realizado em 2015, essa segunda edição tem como objetivo trazer as outras guardas do Estado para uma discussão sobre a aplicabilidade do Estatuto Nacional das Guardas – a Lei Federal 13.022 de 2014.

De acordo com a Secretário Especial de segurança e Defesa Social, Valério Azambuja, a principal finalidade desse encontro é a troca de experiências entre as Guardas Civis Municipais mais antigas que já atuam tanto na parte operacional quanto patrimonial com as guardas criadas recentemente. Participam do encontro duas guardas que atuam em região de fronteira.

Azambuja acrescenta que a intenção é também traçar linhas gerais para uma conduta unificada frente ao ordenamento jurídico federal e, principalmente, obedecidas as peculiaridades de cada uma delas.