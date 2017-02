Secretaria e Fiesp destacam aval do conselho Estadual do Meio Ambiente

A Secretaria do Meio Ambiente disse, por meio de nota, "desconhecer o teor da investigação". "Quanto à Área de Proteção Ambiental da Várzea do Tietê, o respectivo plano de manejo foi regularmente aprovado em sessão pública do Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema) em 31 de janeiro de 2017."

A Fiesp, também por meio de uma nota oficial, disse que integra o Consema e "sempre se posiciona no legítimo interesse e na defesa do setor industrial". "As manifestações da Fiesp relacionadas ao Plano de Manejo da APA Várzea do Tietê se pautaram pelo atendimento à legislação em vigor e aos princípios do desenvolvimento sustentável, destacando que o mesmo foi objeto de ampla discussão e aprovação pelo plenário do Consema."

Após a exposição do Ministério Público ao Consema sobre as alteração dos mapas, Salles, que preside o conselho, minimizou a situação, antes de pedir aprovação do plano. "A judicialização desse tema só atrapalha a sociedade." Depois, afirmou que "o procedimento adotado seguiu rigorosamente o que há de mais qualificado dentro do sistema ambiental paulista" e "os temas que foram trazidos como alteração foram discutidos amplamente pelo corpo técnico da secretaria". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

