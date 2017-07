Secretaria diz que balão causou incêndio em Velódromo do Rio

A Secretaria Municipal de Ordem Pública do informou hoje, no Rio de Janeiro, que agentes da Defesa Civil isolaram parte do Velódromo do Parque Olímpico da Barra, na zona oeste da cidade. O local foi atingido nesta madrugada por um incêndio. De acordo com a secretaria, um balão que caiu na lona que cobre a cobertura da instalação esportiva provocou o fogo.

Ainda segundo a secretaria, a região comprometida pelo fogo permanecerá “parcialmente interditada até que sejam realizados serviços de recuperação”. Informou ainda que a empresa responsável pela manutenção do Velódromo vai providenciar os reparos.

Neste ano, a única competição de ciclismo no Velódromo foi em maio, quase nove meses depois das competições dos Jogos Rio 2016. O Rio Bike Fest reuniu disputas em diversas categorias, recebeu uma feira de produtos ciclísticos e teve apresentações de BMX Freestyle. A competição foi organizada pela Federação de Ciclismo do Estado do Rio de Janeiro.

No dia 8 deste mês, o Velódromo recebeu cerca de 500 crianças e adolescentes do Rio, que puderam participar de oficinas e assistiram a demonstrações esportivas de jiu-jitsu, judô, muay thai, taekwondo, caratê, tênis de mesa e ciclismo de pista.

