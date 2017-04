Secretaria de Segurança recuperou frota e intensificou ações na Capital

Em 100 dias a Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social recuperou viaturas, intensificou ações e vem preparando a Guarda Civil Municipal para diversas ações em Campo Grande, contribuindo para a paz social e pacificac?a?o de conflitos.

As escolas, por exemplo, puderam sentir esta diferença do trabalho na segurança pública, com a Patrulha Escolar, que envolve as sete bases da Guarda Municipal. Eles passaram a receber atendimento diário nos horários de entrada e saída dos alunos nas escolas da Rede Municipal de Ensino (Reme).

O secretário de Segurança, Valério Azambuja, comemora estes e outros resultados positivos após encontrar uma frota de viaturas com cerca de 70% dos veículos recolhidos no pátio, por falta de manutenção. Hoje, a realidade é bem diferente e possibilita um trabalho mais eficaz.

“A guarda precisa das viaturas para fazer as rondas, mas a frota estava parada por falta de gestão. Ao assumirmos, fizemos o levantamento para reativar esses veículos e, a maioria deles, teve um gasto mínimo para reparos, de R$ 100 a R$ 150, para trocar uma peça ou outra. Hoje, colocamos praticamente 100% dos veículos para rodar, intensificando as rondas, inclusive, na área central, onde existe maior demanda de ocorrências e a nossa presença se faz indispensável para contribuir com a polícia”, pontuou Azambuja.

Na lista de ações futuras da Segurança Pública destaca-se o planejamento para ativação de um Centro de Controle de Ocorrências, para monitorar o entorno e ambientes internos escolares, instalação de novas câmeras de videomonitoramento na cidade e a Patrulha Ambiental, com presença de agentes da Guarda Municipal em todos os parques da Capital.

Outra ação que merece ser lembrada é a parceria com a Polícia Civil, a fim de capacitar os agentes da Guarda para uso de equipamento letal.

A expectativa é de que essa capacitação para uso também de armas não letais atinja 100% do efetivo. “Já firmamos novo convênio com a Polícia e mais 200 guardas vão participar do curso na Acadepol para fazer uso de armamento”, concluiu Valério.

