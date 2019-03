Secretaria de Segurança Pública atualiza o número de feridos em escola

A Secretaria de Segurança Pública atualizou o número de feridos para 11. Entre as vítimas fatais, uma havia sido divulgada com a identidade errada. Pablo Henrique Rodrigues não faleceu. O corpo é do estudante Kaio Lucas da Costa Limeira, de 15 anos.

Entre os feridos, o nome de Leonardo Martinez Santos foi acrescentado à lista. Ele foi socorrido com uma fratura no tornozelo, após tentar pular o muro da escola. Está internado no Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo e será operado.

Todas as vítimas fatais já foram identificadas e duas liberadas aos familiares.

Confira a lista completa de mortos e feridos:

Alunos da escola - todos óbito:

1.Caio Oliveira, 15 anos, estudante.

2.Claiton Antonio Ribeiro, 17 anos, estudante.

3.Douglas Murilo Celestino, 16 anos, estudante - socorrido ao Hospital de Clínicas Luzia Pinho de Melo, foi à óbito.

4.Kaio Lucas da Costa Limeira, 15 anos, estudante.

5.Samuel Melquiades Silva Oliveira, 16 anos, estudante.

Funcionárias da escola - todas óbito:

6.Eliana Regina de Oliveira Xavier, 38 anos.

7.Marilena Ferreira Vieira Umezo, 59 anos.

Atiradores - óbito:

8.G.T.M. - 17 anos (13/07/2001).

9.Luiz Henrique de Castro - 25 anos (16/03/1993).

Dono da locadora (tio do Guilherme)

10.Jorge Antonio de Moraes, 51 anos - transferido do PSM de Suzano para o HC/FMUSP onde foi a óbito.

Feridos

1.Adna Isabella Bezerra de Paula, 16 anos, transferida do PSM Suzano para o HC/FMUSP - estável, na emergência.

2.Anderson Carrilho de Brito, 15 anos, transferido do PSM Suzano para o HC/FMUSP - estado grave, no centro cirúrgico.

3.Beatriz Gonçalves Fernandes, 15 anos, estável no PSM de Suzano.

4.Guilherme Ramos do Amaral, 14 anos , neste momento passa por cirurgia no PS de Suzano.

5.Jenifer da Silva Cavalcante - HC Luzia de Pinho Melo, grave, porém estável, passou por procedimentos cirúrgicos e está sendo acompanhada pela equipe médica.

6.José Vitor Ramos Lemos, (Hospital Santa Maria). É o que foi atingido com o machado.

7.Leonardo Martinez Santos - socorrido ao HC Luzia de Pinho Melo - fraturou o tornozelo, será operado e passará por cirurgia.

8.Leonardo Vinícius Santa Rosa, 20 anos, estava na Santa Casa de Suzano e foi transferido para o HC/FMUSP, estável no PS.

9.Letícia de Melo Nunes, (Hospital Santa Maria - transferida para Hospital Geral de Itaquaquecetuba) - estável e sob acompanhamento especializado de cirurgia geral.

10.Murillo Gomes Louro Benites, 15 anos - socorrido ao HC/FMUSP pelo Águia, estável no PS.

11.Samuel Silva Félix, 15 anos (Hospital Santa Maria).