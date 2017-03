Secretaria de Segurança e Guarda Municipal recebem homenagens na Câmara

O Secretário Especial de Segurança e Defesa Social, Valério Azambuja, recebeu homenagem na Câmara Municipal de Campo Grande, pela atuação da Guarda Civil Municipal (GCM), realizada com as instituições de segurança no entorno da antiga rodoviária e da Orla Morena.O Secretário salienta que estas operações serão rotineiras, pois a Guarda Civil Municipal está pronta para trabalhar auxiliando as principais instituições de segurança da Capital.

“É uma das determinações do Prefeito Marquinhos Trad, que a população de Campo Grande esteja segura e a Guarda Civil Municipal é uma ferramenta importantíssima para auxiliar as forças de segurança a manter a ordem em nosso município”, finaliza Valério.

Estiveram presentes diversas autoridades, entre elas o comandante Giusepp Bertazzoni, da GCM, oficiais da Polícia Militar e delegados da Polícia Civil, os quais também foram homenageados.

