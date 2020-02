Secretaria de Saúde recebe até dia 11 inscrições de processo seletivo para auxiliar de enfermagem

São oferecidas cinco vagas - Arquivo

A Prefeitura de Bataguassu, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou ontem (4) a abertura de processo seletivo simplificado para contratar, em caráter temporário, cinco auxiliares de enfermagem. Os candidatos selecionados cumprirão jornada de trabalho de 40 horas semanais e o salário mensal será de R$ 1.325,08.

As inscrições deverão ser realizadas no dia 11 de fevereiro, exclusivamente na sede Secretaria Municipal de Saúde, situada na Avenida Porto XV de Novembro, nº 775, no período das 8h às 12h e das 14h às 17h (horário oficial de Brasília). No ato da inscrição os candidatos deverão entregar o formulário de inscrição e alguns documentos que estão listados no edital.

O processo seletivo se dará mediante a realização de prova objetiva, prova prática e entrevista, todas de caráter eliminatório e classificatório. A prova objetiva será realizada na data de 13 de fevereiro, no horário das 8h às 12h (horário oficial de Brasília), nas dependências da Escola Municipal Marechal Rondon, sito à rua Odorilho Ferreira nº 519.

Caberá aos profissionais aprovados preparar o paciente para consultas, exames e tratamentos; ministrar medicamentos por via oral e parenteral; assistir ao enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem; fazer curativos; colher material para exames laboratoriais, entre outras atribuições.

O edital completo está disponível para consulta no Diário Oficial dos Municípios, a partir da página 69.