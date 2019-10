Secretaria de Saúde realiza qualificação para equipes de Saúde da Família

Campo Grande (MS) – Com objetivo de colaborar com o fortalecimento da Atenção Primária em Saúde de MS, a Secretaria de Estado de Saúde lança nesta sexta-feira (25.10) a curso de qualificação para equipes de Saúde da Família dos municípios que compõe a microrregião de Campo Grande.

O curso de qualificação será através do Ensino a Distância (EaD) e está sendo ofertado pela Coordenadoria Estadual do Telessaúde visando à capacitação das equipes da ESF de Campo Grande e microrregião do Estado de Mato Grosso do Sul (MS).

São ofertadas ao todo 480 vagas. O curso é dividido em cinco eixos e será desenvolvido por meio de fóruns, disponibilização de e-books, atividades de envio e questionário. O curso será mediado por cinco tutores que irão acompanhar essas turmas durante o período do curso.

O primeiro eixo tratado é sobre princípios e diretrizes do Sistema único de Saúde. O segundo eixo sobre atenção primária como ordenadora do cuidado. Terceiro eixo é referente à regulação a rede de saúde. Eixo 4 é mecanismo e ferramentas do planejamento na atenção básica e o quinto eixo é o telessaúde como suporte na atenção básica.

A intenção do curso é fortalecer a atenção primária, retomar alguns conceitos básicos e aprimorar práticas dos profissionais. Curso a distância mediado por tutores. São cinco tutores que irão acompanhar essas turmas durante o período do curso

A abertura acontece às 15h dessa sexta-feira e será online podendo ser acessado pelo link: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/telessaudems

Airton Raes – Secretaria Estadual de Saúde – SES

Foto: Arquivo SES