Secretaria de Saúde de SP notifica mais um caso do novo coronavírus no País

O Ministério da Saúde informou na tarde deste sábado (29) que foi notificado pela Secretaria de Saúde de São Paulo de mais um caso confirmado do novo coronavírus. Com isso, somam dois os números de pacientes com o vírus no País.

Em uma nota curta, o ministério diz que esse novo caso também foi "importado", pois o paciente esteve na Itália. "Não há evidências de circulação do vírus em território nacional. O Ministério da Saúde, em conjunto com a secretaria, está consolidando as informações e divulgará nota ainda hoje", diz o comunicado.

O Ministério da Saúde informou seguirá um novo fluxo de consolidação dos dados relativos aos casos de coronavírus no País, adotando integralmente os dados repassados pelas secretarias estaduais. Assim, haverá uma descentralização da consolidação dos casos, com o objetivo de dar agilidade de resposta à doença.

Antes, as notificações feitas pelos Estados, eram reanalisadas pela equipe do Ministério da Saúde. Esses ajustes no novo fluxo dos dados estão sendo feitos neste fim de semana, por isso, as informações sobre os casos de coronavírus voltarão a ser atualizadas diariamente somente na segunda-feira, 2.

"A partir de agora as secretarias estaduais ficarão responsáveis por fazer a análise dos seus casos. Depois enviarão os dados mais refinados para o Ministério da Saúde", explicou o secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo, na nota.

Laboratórios

O Ministério informou que o mesmo processo foi feito com relação aos laboratórios para realização de exames para o coronavírus. Inicialmente, o diagnóstico era feito apenas pela Fiocruz, no Rio de Janeiro. Agora, também são considerados laboratórios de referência nacional e estão capacitados a ajudar o Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, o Instituto Evandro Chagas (IEC), no Pará, e o Lacen Goiás, em Goiânia.

Na próxima quinta-feira (5), o Ministério da Saúde vai reunir um conjunto de especialistas para discutir a situação do coronavírus no Brasil, em busca de ações necessárias para o enfrentamento do vírus.