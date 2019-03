Secretária de MS debate primeira infância em seminário internacional

O evento contou com a presença da primeira-dama do Brasil, Michele Bolsonaro e o ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra

Campo Grande (MS) – Evento internacional que reúne especialista na área da primeira infância e acontece até hoje (13.3), em Brasília (DF), conta também com a participação de representantes de Mato Grosso do Sul. A titular da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), Elisa Cleia Nobre, juntamente com a superintendente da Política da Assistência Social, Salette Marinho de Sá, e a coordenadora do Programa Criança Feliz em MS, Edna Bordon, fomentam os debates em torno desse período crucial na vida de todos nós.

“A primeira infância é um momento muito importante e que requer uma atenção especial de todos nós, para que no futuro tenhamos jovens e adultos em suas plenas capacidades. Acompanhar, fomentar e buscar soluções para o desenvolvimento pleno de nossas crianças é sempre um desafio que temos que enfrentar”, ressaltou a titular da Sedhast.

Em Mato Grosso do Sul 28 municípios já contam com equipes do Programa Feliz. Em 2018 mais de 83,2 mil visitas foram realizadas pelos agentes do programa.

Programação

Uma das palestrantes do evento é a diretora do Programa de Implante Coclear Pediátrico, da Universidade de Chicago, Dana Landau Suskind, que divulgou dados sobre como o cérebro se desenvolve na interação e comunicação entre o cuidador e a criança, desde o início da vida. A abordagem dela é sobre o poder da linguagem no desenvolvimento infantil e de que forma pode evitar a pobreza.

A programação conta ainda com a participação da assessora do China Development Research Foundation e de desenvolvimento infantil do Center on the Developing Child da Universidade de Harvard, Mary E. Young; a diretora da Fundação Bernard Van Leer, Cecilia Vaca Jones; o assessor de economia do Departamento Social do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Norbert Schady, entre outros.

Leomar Alves Rosa – Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), com informações do Ministério do Desenvolvimento Social

Fotos: divulgação