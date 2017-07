Secretaria de Governo realiza 4ª edição do Fórum de Processos

Evento acontece dia 3 de agosto com o tema ‘Gestão da Mudança’.

Campo Grande (MS) – Na quinta-feira (3.7) acontece a quarta edição do Fórum de Processos com a temática “Gestão da Mudança”. A iniciativa contará com palestras e a presença de servidores do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul que lideraram iniciativas de melhorias de processos. O evento, realizado a cada dois meses, é voltado para servidores de todas as áreas interessados na temática.

Na ocasião, serão apresentados dois cases do Estado, focando nos desafios enfrentados dentro da cultura do serviço público e como as equipes fizeram para superá-los. “Debater sobre gerenciamento de processos e gestão da mudança, neste momento tão sensível do setor público brasileiro, é mostrar que o Estado pode melhorar seus serviços e se aproximar de fato do cidadão”, destaca o superintendente de Gestão Estratégica, da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Thaner Castro Nogueira, .

Ao fim do evento será realizada uma mesa redonda para interação com os palestrantes. As inscrições estão abertas até o dia 1°.8 no site da Fundação Escola de Governo (Escolagov).

8h – “O Escritório Central de Processos e a Rede de Gestão Estratégica”, com Adriele Stefani e Rodrigo Dornelles.

8h40 – “Informatização das Ocorrências de Acidente de Trânsito”, sobre o projeto que ganhou o 3o lugar no XI Prêmio Sul-Matogrossensse de Inovação na Gestão Pública, em 2016, com Paulo Henrique da Silva Leite.

9h30 – “Automatizando o Sistema de Homologação de Créditos e Restituições Fiscais – de 5 anos para 24 horas”, com Cléria Saionara Batista Martins.

10h20 – “A gestão da mudança no serviço público”, com Rose Ota.

11h – Mesa redonda com as palestrantes.

IV Edição do Fórum de Processos

Local: auditório da Receita Federal (Av. Desembargador Leão Neto do Carmo, 3 – Jardim Veraneio)

Horário: 8h às 12h

Jéssika Machado – Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov)

Foto: David Majella

