Secretaria de Governo e Gestão Estratégica inicia preparativos para assinatura dos contratos de gestão 2017

Campo Grande (MS) – A Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov) reuniu, nesta semana, os pontos focais das Secretarias para os últimos acertos visando a consolidação dos contratos de gestão 2017. No encontro também foram tratados pontos como a avaliação dos resultados dos contratos do ano passado, as alterações no modelo de gestão, o calendário até as assinaturas dos contratos e a proposta de contrato interno como forma de ampliar o alcance da gestão estratégica na rotina das Secretarias.

Para demonstrar a viabilidade do contrato interno, a servidora Hosilene Lubacheski apresentou o caso da Secretaria de Estado de Administração (SAD), que desde 2015 adotou o contrato interno como forma de concretizar projetos e aprimorar processos de relevância para instituição. Segundo a servidora, 90% das iniciativas pactuadas no contrato de 2016 da SAD foram efetivadas. “A diferença está no acompanhamento do líder, que é essencial nesse processo”, destacou Hosilene.

Para o superintendente de Gestão Estratégica, Thaner Nogueira, a experiência do contrato de gestão nos dois primeiros anos de governo levou a um amadurecimento das pessoas e das instituições: “Já sabemos que o contrato de gestão funciona perfeitamente como instrumento de gestão. Este ano estamos mais estruturados e mais experientes, o que vai permitir melhorias nos processos internos. Os Contratos de Gestão de 2017 devem conter essencialmente ações concretas que gerem benefício à sociedade, conforme recomendação do Governador”.

No ano passado, dos 14 contratos firmados (um total de 205 iniciativas), 71% das ações contratadas foram entregues até o final do ano, percentual considerado altamente positivo para avaliações desse gênero. “Temos absoluta convicção que a gestão do Estado passa por um processo de melhoria contínua. Estamos sempre revendo nossa forma de trabalhar para que o planejamento estabelecido resulte em eficiência da aplicação dos recursos públicos, ou seja, que a população tenha serviço público de qualidade e sustentável”, detalhou Thaner.

Contrato de Gestão – É a contratualização de resultados em que Secretários e o Governador definem as iniciativas e as metas de governo para um determinado exercício. Os contratos de gestão são individualizados por Secretaria e devem ser compostos de projetos e resultados de processos estratégicos, além de metas de indicadores relacionados com os impactos de políticas públicas priorizadas a partir do Mapa Estratégico.

Jéssika Machado – Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov)

Foto: Jéssika Machado

