Secretaria de Governo e Arquidiocese discutem regularização de áreas

De forma a contribuir no acolhimento à comunidade prestado pela Igreja Católica, o secretário municipal de Governo e Relações Institucionais, Antônio Lacerda, se reuniu nesta terça-feira (9) com o arcebispo da Arquidiocese de Campo Grande, Dom Dimas Lara, para tratar de ações e projetos visando parceria da prefeitura com a entidade religiosa.

Na reunião foram tratadas principalmente as questões que envolvem as permutas e concessões de áreas públicas ocupadas pela igreja ao longo das últimas décadas. Paralelo ao processo de reorganização da máquina pública, a gestão municipal realiza o levantamento imobiliário do município a fim de garantir a regularização fundiária.

Neste contexto, o secretário de Governo e o arcebispo farão esse alinhamento para regularizar as áreas cedidas pela prefeitura, que foram feitas apenas em acordos verbais e não dispõem de atos oficiais. Essas ações serão feitas em concordância com a Procuradoria-Geral do Município, que irá avaliar juridicamente as concessões já existentes, e orientar sobre as medidas possíveis a serem tomadas, sem ferir a legislação existente.

De acordo com a Arquidiocese de Campo Grande, a entidade possui atualmente cerca de 400 imóveis na Capital, sendo que somente cerca de 10% destes estão construídos em áreas públicas.

De acordo com o titular da Segov, a parceria reconhece o papel desempenhado pela igreja católica na assistência social. “A nossa administração tem um carinho especial pela igreja católica, e reconhece sua importância para Campo Grande. Inserido no compromisso da gestão com a área social, buscamos essa integração e aproximação com a arquidiocese, a fim de somarmos forças de acordo com a atuação de cada parte, visando o trabalho pela causa social”, ressalta Lacerda.

