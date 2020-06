Secretaria de Fazenda amplia atendimento virtual 

Diante de uma nova realidade imposta pela pandemia do novo coronavírus, o atendimento virtual se tornou uma ferramenta imprescindível. Pioneira em desenvolvimento de soluções tecnológicas no Brasil, a Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul (Sefaz-MS) disponibiliza uma série de serviços on-line, que agilizam a vida do contribuinte.

Com soluções céleres e de qualidade, desde a criação da ferramenta (outubro de 2016) já são 64 assuntos oferecidos por meio da ferramenta Fale Conosco.

Seguindo recomendações do Ministério da Saúde para diminuir o contágio do Covid-19, como reduzir o contato social, e pensando na proteção dos cidadãos e contribuintes sul-mato-grossenses, o Governo do Estado editou o decreto n° 15.391 que recomenda aos órgãos e entidades que priorizem o atendimento à população através de meio eletrônico ou telefônico.

Com o processo de modernização e desburocratização implementado no Estado, o atendimento virtual se tornou uma ferramenta imprescindível nas relações de solução quanto à legislação tributária para o contribuinte, permitindo que a população realize diversos serviços públicos através da internet, sem a necessidade de atendimento presencial.

Ampliação

O canal de relacionamento Fale Conosco vem ampliando o quadro de assuntos de acordo com a percepção da necessidade para atingir o maior número de contribuintes. Neste ano, novos serviços foram disponibilizados. Em janeiro de 2020 foi criado o assunto “Nota MS Premiada”, com objetivo de esclarecer as dúvidas dos contribuintes para possam solucionar suas demandas por mais este canal.

Em março de 2020 foi criado o assunto “coronavírus”. Em meio a um momento atípico da história mundial a administração estadual tomou iniciativas como a publicação de decretos como o que dispõe sobre o teletrabalho e suspensão de prazos, por exemplo, que refletiram mudanças na legislação tributária.

Demandas

Mantendo a liderança dos assuntos mais demandados no ano de 2019 aparece a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) com 3.412 solicitações. Seguida pela Escrituração Fiscal Digital (EFD) com 2.811 e o tema “Outros” (os chamados assuntos residuais) com 2.311 incidentes.

Conforme o setor, os avanços na área de atendimento se devem ao Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado (Profisco II – MS), que vem atualizar o sistema de relacionamento com o contribuinte. Após mapeamento dos setores envolvidos para o produto 2.5 – Modelo de atendimento integral ao contribuinte implantado, será possível identificar os gargalos e otimizar o fluxo gerencial dessas demandas vislumbrando um atendimento de excelência.

Fale Conosco