Secretaria de Estado de Saúde auxilia os 79 municípios no combate à dengue

Além de enviar insumos do programa da dengue aos municípios no tratamento contra a dengue, zika e chikungunya, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) também dá suporte técnico e logístico para que os 79 municípios de Mato Grosso do Sul possam elaborar estratégias de ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, vetor das doenças. A superintendente de Vigilância em Saúde, Larissa Domingues Castilho de Arruda, detalha as ações da SES.

A SES alerta que a principal ação de combate às doenças é eliminar os possíveis focos nas residências e nos locais de trabalho para evitar a proliferação do mosquito.

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Arquivo