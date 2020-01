Secretaria de Educação divulga local de provas do processo seletivo para professores temporários

Campo Grande (MS) – Profissionais inscritos no processo seletivo para professores temporários da Rede Estadual de Ensino já podem fazer a consulta dos locais de prova. O ensalamento foi publicado pela Secretaria de Educação nesta quinta-feira (16.01), e o ensalamento pode ser consultado no Diário Oficial do Estado (DOE), ou no site da Fundação de Apoio a Pesquisa, ao Ensino e a Cultura de Mato Grosso do Sul (Fapems).

As provas serão realizadas no próximo domingo (19.01) em Dourados e Campo Grande. Os candidatos devem ficar atentos ao horário, pois os portões serão fechados pontualmente as 15h, horário de Mato Grosso do Sul.

A SED recomenda que os candidatos se apresentem no seu local de prova, com antecedência mínima de 1 (uma) hora, tendo em mãos documento de identificação com foto, e caneta esferográfica de cor azul ou preta, fabricada em material transparente.

A Prova terá duração de três horas, e será composta por 30 questões de múltipla escolha, cada qual contendo cinco alternativas, sendo apenas uma a correta. A avaliação será de zero a trinta pontos. Após a prova escrita, o candidato fará a entrega da documentação que pontuará para a prova de títulos do processo seletivo.

O Gabarito Oficial Preliminar da Prova Escrita Objetiva será divulgado através de edital a ser publicado no Diário Oficial do Estado e no site da Fapems.

Mireli Obando, Subsecretaria de Comunicação

Foto: Divulgação