Secretaria de Educação abre I Festival Ribalta de Artes Cênicas

Com o objetivo de oferecer à comunidade escolar e ao público a oportunidade de conhecer diversas obras teatrais, circenses e performances desenvolvidas nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino – REME, a Secretaria Municipal de Educação – SEMED, publicou no Diogrande a abertura do o I Festival Ribalta de Artes Cênicas da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande, que acontecerá dia 23 de outubro, no Teatro Glauce Rocha.

O Festival tem por finalidade ampliar o conhecimento e o fazer artístico dos alunos e possui valor educativo, artístico e cultural, sem a pretensão de promover o caráter competitivo entre os participantes.

A intenção também é fomentar, divulgar e promover o desenvolvimento da linguagem das artes cênicas em no Município, com vistas a contribuir para a formação de plateia apreciadora das artes. O edital com as informações foi publicado através do Diário Oficial n. 4.766, de 4 de janeiro de 2017, com as normas e condições de participação.

Poderão participar do evento todas as unidades escolares da Rede Municipal, que fazem parte do Projeto Arte e Cultura da Divisão de Esporte, Arte e Cultura – DEAC e que possuem atividades de teatro e circo. Para participar do Festival o aluno deverá apresentar a autorização de participação e a autorização de uso de imagem e som, assinadas pelos pais e/ou pelos responsáveis legais.

O prazo para as inscrições será de 7 a 11 de outubro e deverão ser efetuadas no endereço eletrônico https://www.e-inscricao.com/ARTEDEAC/festivalribalta. Não serão aceitas inscrições fora do prazo determinado. A ordem de apresentação das obras seguirá o cronograma oficial. A unidade escolar deverá anexar, na ficha de inscrição, as músicas e trilhas que serão utilizadas, durante a apresentação, no site https://www.e-inscricao.com/ARTEDEAC/ festivalribalta.

Os ensaios deverão ser realizados nas unidades escolares, pois não há disponibilidade de espaço, no local do evento, para esse fim. Serão proibidas as apresentações e/ou atividades artísticas com cenas, adereços ou músicas que incentivem à violência, à erotização infantil, às drogas, ao racismo, à disputa política ou que prejudiquem a integridade física dos participantes e/ou do público.

As apresentações de artes cênicas, peças teatrais, números circenses ou performances poderão ser obras de autoria, textos originais ou adaptados, de acordo com os projetos de espetáculos propostos pelos diretores artísticos.

Cada apresentação não poderá exceder o tempo máximo de 20 minutos.

Cada unidade escolar terá o tempo de 5 minutos para montagem de cenário e o mesmo tempo para a desmontagem, ficando responsável por essa organização. O diretor artístico e seus auxiliares só poderão permanecer nas dependências do palco, durante o tempo da sua apresentação; logo depois, devem descer à plateia, a fim de prestigiar as apresentações dos outros grupos.

O evento já com data marcada será realizado nos seguintes turnos e horários: a) matutino – das 8h às 10h30min; b) vespertino – das 14h às 16h30min. Outras informações sobre o Festival podem ser obtidas pelo acesso ao portal da Prefeitura http://www.campogrande.ms.gov.br/, pelo link do Diário Oficial http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande.