Secretaria da Saúde presta contas à Assembleia Legislativa

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) prestou contas nesta sexta-feira (5/5) para a Comissão Permanente de Saúde da Casa de Leis. O relatório apresentado é do 3º quadrimestre e o exercício 2016, e segue as diretrizes conforme a regulamentação do item IV do artigo 4º da Lei 8.142/1990 e Lei Complementar 141/2012.

De acordo com o secretário da SES, Nelson Tavares, no 3º quadrimestre de 2016, a despesa liquidada com saúde em Mato Grosso do Sul foi de R$ 413.826.912,26 com recursos próprios. Já o valor liquidado no ano de 2016 foi de R$ 1.276,517.850,59 também com recursos próprios.

Em comparação ao ano de 2015, houve um aumento de 0,9% dos óbitos em 2016 relacionados à neoplasia e redução de 0,9% para as relacionadas a causas externas de morbidade e de mortalidade. As afecções originadas no período perinatal foi a principal causa de mortalidade infantil. Já na faixa de 20 a 39 anos foram causas externas e na população a partir dos 50 anos a maior causa de mortalidade foram as doenças do aparelho circulatório, seguido das neoplasias.

"Fico satisfeito de ter um médico como presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa", falou o secretário Nelson Tavares. E ainda complementou "novos tempos no relaciomanento do Poder Executivo com o Legislativo e essa prestação de contas é importante e necessária para o acompanhamento de como está a saúde no Estado e está de acordo com a Lei".

O secretário destacou também que houve a redução de 85% nos encaminhamentos para Campo de Grande de pacientes ortopédicos, que o esperado era uma redução de 50%. "É um resultado positivo e que mostra o empenho de toda a equipe da sáude", admitiu o secretário.

“É inadimissível não oferecermos o básico para a população, não ter seringa por exemplo, mas acredito que a situação da saúde de Mato Grosso do Sul irá melhorar na próxima prestação de contas, eu tenho certeza disso. E destaco que são nestas audiências públicas que a população sabe o que estamos acertando e o que podemos melhorar ainda mais, para uma saúde de excelência”, afirmou o deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), que é presidente da Comissão de Saúde da Casa de Leis.

Participaram também da audiência pública de prestação de contas da sáude, o presidente do Conselho Estadual de Saúde, Robson Fukuda e a assessora técnica da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, Lilian Maksoud.

