Secretaria da mulher entrega certificados para formandos de 12 cursos profissionalizantes

De março a julho, a Prefeitura de Campo Grande, por meio Subsecretaria de Políticas para Mulher, promoveu 12 cursos, para cerca de 160 alunas e alunos. Os cursos foram realizados por meio de um Termo de Cooperação com a FETTAR/FETAGRI e os Sindicatos que representam, com vistas a formar parcerias e oferecer qualificação voltada, com prioridade, a grupos de mulheres. Nesta segunda-feira, os certificados foram entregues para os participantes dos cursos.

De acordo com a secretária da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, Carla Stephanini, os cursos são para oferecer oportunidades e geração de renda para as mulheres.

“É com muita satisfação que entregamos estes certificados para as mulheres, no mês em que Campo Grande completa 118 anos. Para nós não seria melhor, comemorar o aniversário da cidade, com a qualificação das mulheres. Agradeço todas as mulheres que aceitaram a nossa proposta de trabalho. Este projeto, de geração e renda visa a autonomia financeira. Para promover estes cursos percorremos as sete regiões da cidade e mais os dois distritos. Espero que este trabalho possa contribuir na vida das mulheres que para nós, são fundamentais na estrutura da família”

O prefeito Marquinhos Trad também agradeceu as mulheres por acreditarem no trabalho da Prefeitura.

“Esta será uma ação continuada da secretaria da mulher. Este é um dos motivos que mantivemos a secretaria, e nomeamos a Carla que é conhecedora das causas e necessidades das mulheres. Agradeço aos parceiros pelo bom trabalho. Novas parcerias serão realizadas para melhorar a qualidade de vida da sociedade, e possibilitar que as mulheres tenham renda, e ajudem no sustento da família. Estes cursos geram renda e autonomia e para isso serão continuados nas sete regiões de nossa Capital”, frisou o prefeito.

Cursos

Foram realizados e oferecidos cursos de corte e costura módulos I e II; artesanato em palha de milho; processamento do peixe; produção artesanal de defumados e embutidos; biscoitos, bolos simples e confeitados; horta básica e manejo; beneficiamento e transformação caseira da mandioca; processamento de derivados do leite; processamento caseiro da banana; processamento caseiro da carne de frango; produção de pães e salgados; processamento caseiro do milho.

O presidente do Sindicato Rural de Campo Grande, Elias de Freitas, foi breve em suas palavras e disse que sindicato apoia a gestão do prefeito Marquinhos Trad. “Este é um trabalho feito para a sociedade de menor poder aquisitivo e ações como esta deve ter nossa participação”.

O presidente da Federação de Trabalhadores e Trabalhadoras Assalariados Rurais de Mato Grosso do Sul/Fettar, Valdinir Nobre demonstra interesse em ajudar a Prefeitura com os cursos mobilizando a população.

“Esses cursos vão melhorar a renda e a vida das pessoas. Que todos os participantes dos cursos façam um bom proveito do que aprenderam. Nós estamos dando nossa contribuição para o desenvolvimento da população. Os cursos elevam a autoestima, servem para passar o tempo, manter a mente ocupada. Além da venda que serve para aumentar os recursos da família. Agradeço a equipe da Secretaria da Mulher pela parceria, pelo desempenho e a qualificação da comunidade”.

A professora Fabriciane Malheiro agradeceu ao prefeito Marquinhos e parceiros pela realização dos cursos. “Cursos como estes devem acontecer mais vezes principalmente para as comunidades indígenas que trabalham com o cultivo de hortaliças e mandioca. Tivemos muitas orientações que aumentarão nossa produção. Atividade educativa e produtiva como estas são importantes para nossa comunidade”, finalizou a Terena Fabriciane.

