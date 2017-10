Secretaria da mulher e de saúde promovem ação para agentes de endemias

A Subsecretaria de Políticas para a Mulher de Campo Grande (Semu) e a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), por meio da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais – CCEV – realizarão no dia 26 de outubro, às 8:00, na Igreja Verbo da Vida, localizada à Rua 14 de Julho, 255, Centro, o encerramento da ação de sensibilização: Violência Contra a Mulher, Lei Maria da Penha e seu Impacto Social, realizada entre os dias 11 e 21 de outubro de 2017, junto aos Agentes de Combate às Endemias, Agentes de Saúde Pública e Guardas de Endemias, lotados na CCEV.

Com o objetivo de promover ações em saúde do trabalhador para os servidores com vistas à prevenção da violência contra a mulher e a fornecer subsídios para que os servidores possam realizar orientações e encaminhamentos em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, foram trabalhados os temas: Relações sociais de gênero, tipos de violência contra a mulher, ciclo da violência, Lei Maria da Penha e os serviços existentes para o atendimento à mulher em situação de violência, com ênfase na divulgação da Casa da Mulher Brasileira, totalizando 3 horas e atingindo quase 300 participantes.

Por meio dessa parceria a Subsecretaria de Políticas para a Mulher garante a tranversalidade das políticas para as mulheres e a Secretaria Municipal de Saúde promove ações preventivas, ambas atuando diretamente no enfrentamento a todas as formas de violência contra as mulheres.