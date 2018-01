Secretaria convoca doadores para elevar estoque de bancos de sangue paulistas

Rio de Janeiro - Movimento Cultural Mulhesres de Zé realiza campanha de doação de sangue no Hemorio, localizado no centro da capital fluminense. Na foto, o doador, Flávio Rocha (Tomaz Silva/Agência Brasil) - Tomaz Silva/Agência Brasil

Enquanto intensifica a vacinação contra febre amarela no estado, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo convoca pessoas a doarem sangue por causa dos estoques em níveis muito baixos nos hospitais públicos. O problema é que as pessoas recém-vacinadas contra febre amarela não podem doar sangue por pelo menos quatro semanas após a imunização.

"As pessoas que já se imunizaram em anos anteriores", porém, "podem fazer a doação, respeitando-se as diretrizes do Ministério da Saúde", diz nota divulgada pela secretaria. Para os que precisam tomar a vacina contra a febre amarela, a dica da secretaria é fazer a doação de sangue antes de comparecer a uma unidade de imunização.

A secretaria pediu que as doações começassem já nesta quarta-feira (10), uma vez que os estoques dos bancos de sangue estão em nível 40% inferior ao desejado. Os tipos A+, A-, AB+, AB- e B- estão com estoque em nível de alerta, ou seja, com condições de abastecer os hospitais por apenas três dias. Já os tipos O+, O- e B+ estão em níveis críticos, isto é, com o suprimento para apenas dois dias.

Como doar

Para doar sangue, a pessoa precisa ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar mais de 50 quilos e estar em boas condições de saúde. É preciso também levar um documento original, com foto recente, que permita a identificação do doador.

O voluntário também precisa estar alimentado, mas evitando a ingestão de alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e de bebidas alcoólicas 12 horas antes. Todos os requisitos necessários para a doação podem ser consultados e lidos no site da Fundação Pró-Sangue.