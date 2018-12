Secretária britânica fala em 'modelo norueguês' como 'plano B' para Brexit

O Reino Unido poderia considerar um "modelo norueguês" como "plano B" caso o acordo do Brexit fechado com a União Europeia (UE) seja rejeitado em votação no Parlamento britânico na próxima semana, avaliou a secretária do Trabalho e Previdência do país, Amber Rudd.

Em entrevista ao The Times neste sábado, Rudd, que apoia o acordo negociado com o bloco europeu, disse que "qualquer coisa pode acontecer" se o governo britânico for derrotado pelo Parlamento na votação do acordo, incluindo um segundo referendo sobre o Brexit.

Para a secretária, embora nenhuma outra alternativa seria melhor que a atual, se o acordo for rejeitado, o Reino Unido poderia seguir um modelo similar ao da Noruega e permanecer como membro do Espaço Econômico Europeu (EEE).

Os termos fechados pela primeira-ministra britânica, Theresa May, com a UE têm enfrentado oposição ferrenha no Parlamento.