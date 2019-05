Seccional Mato Grosso do Sul da OAB receberá em maio inspeção da Corregedoria Nacional

Inspeção é feita in loco - Arquivo

A Corregedoria Nacional do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) realizará no dia 22 de maio visita para Correições nos Processos Éticos-Disciplinares da Seccional Mato Grosso do Sul.

Às 9 horas está programada uma reunião para apresentação da equipe de Corregedores da OAB Nacional, da formatação e condução dos trabalhos.

Inspeção in loco nos processos e simultaneamente a verificação de cumprimento das orientações será feita às 10h30. Os trabalhos retornam às 14 horas e às 18 horas acontecerá uma reunião com a Diretoria da OAB/MS, Tribunal de Ética e Disciplina (TED), Corregedoria local, membros e funcionários que atuam no processo ético com objetivo de informar o diagnóstico da inspeção.