Sebrae traz nesta quinta à capital uma das empresárias mais renomadas do país

Considerada pela revista norte-americana Forbes "a segunda mulher de negócios mais poderosa do Brasil”, e eleita pelo jornal Valor Econômico uma das melhores executivas nacionais, Chieko Aoki, fundadora e presidente da rede Blue Tree Hotels estará nesta quinta-feira, 1º de março, em Campo Grande.

A empresária contará - durante palestra realizada no auditório da sede do Sebrae/MS (Av. Mato Grosso, 1661) às 19h30 - como sua autoconfiança, estratégia e perseverança ajudaram a transformar, em uma década de trabalho, a rede Blue Tree em uma das maiores cadeias hoteleiras do país. Chieko dará dicas para que empreendedores superem seus medos e a insegurança, equilibrem a gestão da empresa, conciliem a vida profissional com a família, e tomem - com certeza - as decisões difíceis de todos os dias.

O evento abre a programação do Sebrae Inspira – Mulher de Negócios, que reúne 17 atividades, entre palestras, workshops, painéis, oficinas e bate papos – a maioria gratuita – para debater temas que envolvam empreendedorismo e outros assuntos do universo empresarial e feminino.

Além de Chieko Aoki, virão para Campo Grande em março a idealizadora do Coffee Lab, Isabela Raposeiras; e Monja Coen. Durante todo o mês, serão compartilhadas experiências e conhecimentos sobre tecnologias, liderança, planejamento e finanças, em ações divididas entre a sede do Sebrae na capital e o Living Lab MS (Rua Brasil, 205).

O investimento para a palestra “Mulheres seguras empreendem melhor” é de R$ 93, e as inscrições podem ser feitas pelo site sebrae.ms/sebraeinspira. Informações: 0800 570 0800.

Um movimento para inspirar empreendedores

O Mês Mulher de Negócios lança à sociedade o “Sebrae Inspira”, que espalhará empreendedorismo durante meses voltados a grandes segmentos da economia; Gastronomia (maio), Agronegócios (julho), Beleza e Moda (setembro); Turismo e Economia Criativa (novembro) são os próximos da agenda temática.

O objetivo do movimento é estimular o conhecimento e a ação nos negócios, apresentando a empreendedores de MS as referências nos principais segmentos empresariais. “É ideal para quem deseja empreender, se aperfeiçoar e conhecer tendências de mercado”, resume Cláudio Mendonça, superintendente do Sebrae/MS.