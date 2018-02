Sebrae traz à capital grandes nomes do empreendedorismo feminino

Várias ações são gratuitas, e há disponibilidade de pacotes para quem não quer perder nenhum detalhe do evento - Divulgação

Março é o mês dedicado a todas as mulheres. No Sebrae, não é diferente. Para inspirar aquelas que desejam abrir ou melhorar sua própria empresa, a instituição de apoio aos pequenos negócios traz a Campo Grande, dos dias 1º a 27 do próximo mês, os principais nomes do empreendedorismo feminino do Brasil e também de Mato Grosso do Sul.

O Sebrae Inspira – Mulher de Negócios reúne em sua programação 17 atividades, entre painéis, oficinas e palestras com referências como: Chieko Aoki, fundadora e CEO da rede de hotéis Blue Tree; Isabela Raposeiras, idealizadora do Coffee Lab; e Monja Coen. As ações estão divididas entre a sede do Sebrae na capital (Av. Mato Grosso, 1661) e o Living Lab MS (Rua Brasil, 205)

Este é o lançamento do movimento Sebrae Inspira, que espalhará empreendedorismo durante meses voltados para grandes segmentos da economia. Gastronomia (maio), Agronegócios (julho), Beleza e Moda (setembro); Turismo e Economia Criativa (novembro) são os próximos da agenda temática.

O objetivo é estimular o conhecimento e a ação nos negócios, apresentando a empreendedores de MS as referências nos principais segmentos empresariais; ideal para quem deseja empreender, se aperfeiçoar e conhecer tendências de mercado.

Programação de março

Entre os temas em destaque no Sebrae Inspira – Mulher de Negócios estão gestão empresarial, marketing de conteúdo, empreendedorismo materno, fotografia para redes sociais, design sprint, bem-estar, carreira e tendências de mercado.

Haverá ainda na sede duas feiras: uma de brechós e outra com produtos orgânicos. Várias ações são gratuitas, e há disponibilidade de pacotes para quem não quer perder nenhum detalhe do evento.

“É a oportunidade ideal para que nós, mulheres empreendedoras, possamos compartilhar experiências e aprender sobre liderança, finanças, planejamento, novas tecnologias, comportamento e muito mais”, destaca Maristela França, diretora técnica do Sebrae/MS.

A programação completa encontra-se disponível no site sebrae.ms/sebraeinspira. Informações: 0800 570 0800.