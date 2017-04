Sebrae se reúne com 12 escolas estaduais para propor Educação Empreendedora

Durante a reunião, foram apresentadas as metodologias do programa Educação Empreendedora / Divulgação

O Sebrae/MS se reuniu nesta quarta-feira, 5 de abril, com representantes de 12 escolas públicas estaduais que integram o Programa Ensino Médio Inovador (PROEMI) e pretendem implementar a cultura do empreendedorismo dentro de sua grade regular de ensino.

A iniciativa é fruto de uma parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SED). Durante a reunião, serão apresentadas as metodologias do programa Educação Empreendedora - desenvolvido pelo Sebrae Nacional em todo o território brasileiro - para que a escola eleja a que melhor atende a sua realidade.

“A ideia é que, caso sejam firmados, os acordos contemplem as temáticas Mundo do Trabalho e Protagonismo Juvenil, inseridas no PROEMI. Porém, temos outras opções de conteúdo empreendedor que podem ser incorporadas à grade”, destaca Patrícia Pereira, analista técnica do Sebrae/MS e gestora do programa Educação Empreendedora em Mato Grosso do Sul.

Segundo ela, a instituição de apoio às micros e pequenas empresas no estado está aberta a dialogar com todas as escolas, públicas ou privadas, que têm o desejo de ensinar aos jovens conceitos básicos de empreendedorismo. Outro fato que reforça a importância de ensinar empreendedorismo no ambiente escolar é a Lei Estadual Nº 4.978, do dia 7 de fevereiro deste ano, que institui o Programa Estadual de Incentivo ao Jovem Empreendedor, a ser desenvolvido em escolas públicas e privadas de MS.

Educação Empreendedora

O programa Educação Empreendedora está dividido em duas vertentes: uma direcionada a acadêmicos de universidades, e outra a estudantes matriculados em instituições de ensino fundamental.

O objetivo é trabalhar características empreendedoras que ajudem estes jovens a ter o próprio negócio e também levar o espírito empreendedor para dentro das organizações. Para isso, o Sebrae firma parceria com as instituições de ensino para capacitar os professores que serão responsáveis por disseminar este conhecimento aos alunos.

Por meio das ações do programa, as escolas têm acesso a cursos que criam um ambiente favorável à inovação e criatividade, integrando alunos, professores e comunidade; e estimulando o protagonismo juvenil, para que estejam melhores preparados para o mercado. Para aderir, basta que a instituição de ensino procure o Sebrae/MS e assine um Termo de Adesão ao programa.

