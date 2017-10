Sebrae realiza treinamento Líder Coach Liderando para a alta performance

O objetivo é capacitar os participantes – por meio do desenvolvimento de habilidades e comportamentos – a adotar técnicas e ferramentas do coaching para aumento no rendimento de suas equipes / Divulgação

Estão abertas as inscrições para o Treinamento Líder Coach – Liderando para Alta Performance, realizado pelo Sebrae em outubro em sua sede na capital (Av. Mato Grosso, 1661 – Centro).

Fazem parte da ação quatro encontros de oito horas, divididos em dois Workshops – sendo o primeiro no dia 09 de outubro; além de quatro sessões de uma hora de coaching individual.

O objetivo é capacitar os participantes – por meio do desenvolvimento de habilidades e comportamentos – a adotar técnicas e ferramentas do coaching para aumento no rendimento de suas equipes; trabalhando com cada colaborador competências e potenciais para definir metas claras e tangíveis que contribuam para alcançar os resultados desejados pela empresa.

O investimento para o evento é de R$ 1.200, e dá direito a inscrever até dois representantes por CNPJ. Inscrições e mais informações no Portal do Sebrae(www.ms.sebrae.com.br) ou pelo telefone 0800 570 0800.

