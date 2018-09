Sebrae realiza palestras sobre marca e experiência do cliente na Capital

Nesta quarta-feira (19), a partir das 19 horas, Daniela Cruz, sócia-fundadora da Vult Cosmética, ensina “Como criar marcas de sucesso”. - Divulgação

O Sebrae/MS traz a Campo Grande grandes nomes do empreendedorismo para compartilhar casos de sucesso e estimular conhecimento nos setores de Beleza e Moda em duas apresentações, que acontecem na sede da instituição na Av. Mato Grosso, 1661.



Nesta quarta-feira (19), a partir das 19 horas, Daniela Cruz, sócia-fundadora da Vult Cosmética, ensina “Como criar marcas de sucesso”. Na palestra gratuita, a empresária vai mostrar as estratégias e atitudes empreendedoras diante de inovações que levaram a Vult a conquistar espaço frente às grandes marcas nacionais.



Já no dia 26 de setembro, a partir das 19h30, Edmour Saiani, que é consultor e idealizador da Ponto de Referência – única empresa brasileira especializada em Cultura e Gestão de Atendimento e Serviços –, apresenta dicas de como revolucionar o negócio e diferenciá-lo no mercado na palestra “Loja Viva – Melhores experiências para o seu cliente”. O investimento é de R$ 93.



De acordo com Roberta Marca, analista técnica do Sebrae/MS, os eventos são uma oportunidade para o empreendedor analisar possíveis caminhos e meios de empreender a partir das histórias de pessoas que possuem experiência no setor. “Hoje em dia, acontece uma revolução no ramo de Moda e Beleza. É necessário conhecer casos de sucesso e repensar o modo de atendimento ao cliente para fazer diferente e manter o negócio ativo”, destaca.



As palestras fazem parte do Sebrae Inspira – Beleza e Moda, quarto mês temático do movimento inspirador do Sebrae/MS que espalha empreendedorismo e ação nos negócios de grandes segmentos da economia. Turismo e Economia Criativa, em novembro, é o próximo da agenda.