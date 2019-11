Sebrae realiza palestra para ajudar empreendedores a lidar com estresse no mundo corporativo

O conteúdo inclui temas sobre como criar uma energia positiva no local de trabalho - Foto: Reprodução/Internet

Com o objetivo de despertar os empreendedores para a importância de lidar com o estresse no mundo corporativo, o Sebrae realiza na próxima segunda-feira (4) a palestra “Gerenciamento sem Stress”. A capacitação acontece a partir de 19h na sede da instituição em Campo Grande.



A palestra fornecerá aos participantes técnicas práticas de meditação e exercícios de respiração, concentração e foco, por meio de uma abordagem holística moderna. O ministrante é Atma Nambi, um dos grandes mestres da atualidade, com vivência empresarial.



O conteúdo inclui temas sobre como criar uma energia positiva no local de trabalho. Com isso, há retornos positivos, como gerenciamento do tempo; gerenciamento de ferramentas e recursos humanos, com aumento de produtividade.



As inscrições podem ser feitas por meio da Loja Virtual do Sebrae ou pelo telefone 0800 570 0800. A entrada é um quilo de alimento não perecível, que deverá ser entregue no dia do evento no local.



Serviço:

Palestra Gerenciamento sem Stress

Data: 4 de novembro (segunda-feira)

Horário: 19h

Endereço: Sebrae Campo Grande (Av. Mato Grosso, 1661)